Разработчик «Спутника V» объяснил разницу в показателях эффективности вакцины

Активность сыворотки крови у тех, кто привился вакциной «Спутник V», действительно снижается в 2,6 раза, когда речь идет об индийском штамме коронавируса. Однако эффективность препарата остается высокой — около 90%. Об этом РИА «Новости» сообщили в Центре им. Гамалеи, который разработал препарат.

В пресс-службе отметили, что активность сыворотки и эффективность вакцины — это разные показатели.

«В случае вакцины „Спутник V“ при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», — заявили разработчики.

Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что в отношении индийского штамма «дельта» у «Спутника V» «есть незначительное снижение активности сывороток — примерно 2,6 раза».

Он отметил, что у зарубежных вакцин активность сывороток снижается от трех до пяти раз.

«Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается», — резюмировал замглавы центра.