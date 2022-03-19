Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область

Волонтеры общественной организации «Русь Триединая» привезли в село Стрелечье Харьковской области гуманитарную помощь. Поддержку им оказали российские военные. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель организации Сергей Моисеев.

Он пояснил, что в село доставили консервы, макароны, сладости и бутилированную воду.

«Раздаем пациентам местной больницы и детям», — пояснил Моисеев.

РИА «Новости» в своем Telegram-канале опубликовало видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как волонтеры из фургона с буквой Z на стекле достают пакеты и коробки с продуктами и бутылки с водой. Свой груз они заносят в здание больницы.

Груз с гуманитарной помощью привезли сегодня в село Ольгинка в Донецкой области. Жители выстроились за ней в очередь. Местная пенсионерка рассказала, что на протяжении нескольких дней пряталась в подвале на окраине своего дома, где были самые сильные обстрелы. Когда и там стало небезопасно, вместе с мужем она отправилась в убежище. По ее словам, сейчас она просто приходит в себя после пережитого.