«Главное, выжили». Жители освобожденного села Ольгинка рассказали об обстрелах ВСУ

Мародерство и обстрелы украинских вооруженных сил пережили жители села Ольгинка в Донецкой области. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом RT.

После освобождения села от украинских боевиков туда впервые за долгое время привезли гуманитарную помощь, за которой жители выстроились в очередь.

Местная пенсионерка рассказала, что она живет на окраине, где были самые сильные обстрелы. По ее словам, до 10 марта вместе с мужем она провела в подвале. После выбрались и смогли добраться до убежища, где провели еще шесть дней.

«Оттуда мы вышли, стреляют, не стреляют уже не обращали внимания и пошли домой», — пояснила она.

Женщина отметила, что сейчас, когда стрельба прекратилась, она просто отходит от пережитого ужаса.

«Очень нам тяжело было, очень тяжело. Но главное, выжили», — добавила пенсионерка.

Еще одна местная жительница рассказала, что в селе произошло много случаев мародерства. Она пояснила, что повторилась ситуация 2014−2015 годов.

«У нас все разбили, а мебель порубили на дрова», — поделилась она.

Бойцы Народной милиции ДНР продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов. Сегодня они вступили в город Марьинка. Пока основная работа ведется только на окраинах, но в ближайшее время бойцы пообещали очистить весь город и вывести из-под удара украинского оружия ближайшие поселки и Донецк.