Мир 19 апреля 2024, 09:48 Предприятие в Павлограде пострадало в результате атаки ВС России РИА «Новости»

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ВС России атаковали Павлоград в Днепропетровской области 11 ракетами, «есть попадания». Об этом сообщили в украинском Telegram-канале «Павлоград официальный».

Девять ракет засекли ночью, еще две — утром. Сработала система противовоздушной обороны.

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«К сожалению, есть и попадание», — констатировали в канале.

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, два ночных прилета зафиксировали в сторону химического завода в Павлограде, написало РИА «Новости». На заводе изготавливают ракетное топливо, а с недавнего времени еще занимаются «ремонтом установок и снаряжением ракет „Град“». Район завода оцепили. Третий удар нанесли в направлении воинской части нацгвардии Украины.

А в Днепропетровске в результате атак ВС России повредило два инфраструктурных объекта, рассказал в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. Какие конкретно — он не уточнил. Еще один объект инфраструктуры пострадал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Ночью в Павлограде гремели взрывы.