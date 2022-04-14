С началом конфликта в Донбассе официальный Киев стянул в регион не только вооруженные силы Украины (ВСУ), но также и подразделения различных националистических батальонов. Их члены прославились особенной жестокостью по отношению к мирным жителям ДНР и ЛНР.

С течением времени и приходом к власти на Украине Владимира Зеленского ситуация с их контролем значительно ухудшилась. Сегодня официальный Киев практически не управляет подразделениями националистов, которые нередко срывали заключенные в Минске мирные договоренности и провоцировали силы НМ ЛДНР на открытие огня. «360» удалось связаться с экс-полковником СБУ Василием Прозоровым и узнать его мнение о происходящих в Донбассе событиях. Далее — прямая речь.

Неподчинение добробатов

Темой добровольческих батальонов, которые были в 2014 году, я занимаюсь давно. Те, которые у нас принято называть нацбатами и добробатами, еще в 2015 и 2016 годах были встроены в систему силовых структур. К примеру, батальон «Азов»* был патрульной полицией, а стал — батальоном Нацгвардии Украины (НГУ).

Был батальон «Айдар»***, один из самых отъявленных добробатов. После переформирований он стал 24-м штурмовым батальоном в составе 53-ей отдельной мехбригады. Практически эти парамилитарные добробаты 2014—2015-х годов вошли в систему силовых структур МВД или ВСУ. Никуда не вовлеченными остались «Правый сектор»** и ОУН****. Последний и батальоном назвать сложно — там их несколько десятков человек, а «Правый сектор»** — единственная негосударственная неправительственная структура, которая ведет активные боевые действия в Донбассе.

Символика экстремистских организаций, запрещенных в России. Источник фото: РИА «Новости»

Де-факто (и я это прекрасно знаю), что тот же «Азов»* командованию НГУ не подчиняется. Когда был Аваков, они вообще только его слушали, а все, что ему приходило из штаба НГУ— делали вид, что исполняют. Делали «хорошую мину при плохой игре».

Точно также выходцы из добробатов, которые находятся в ВСУ — вольница 2014-2015-х. Они принесли идеи национализма в силовые структуры. Поэтому и возникла ситуация, когда Владимира Зеленского в 2019 году откровенно послали, и ничего им за это не было.

Нарушение перемирия на 9 Мая

«Азов»*, в первую очередь, подчинялся себе и лидеру Андрею Билецкому, господину Авакову. Де-факто они творили, что хотели. В 2017 году командование проводило расследование о том, что на 9 Мая организовали очередное перемирие, и вся артиллерия с обеих сторон должна была замолчать.

Лидер националистов Андрей Билецкий. Источник фото РИА «Новости»

Бойцы «Азова»*, используя артиллерийские орудия, выехали на линию боевого соприкосновения под Мариуполем и обстреляли село Безыменное в ДНР в момент, когда там праздновали День Победы. Когда они 10 мая ехали обратно, их задержала военная служба правопорядка (ВСП) и пыталась доставить для проведения разбирательств. В Мариуполе их заблокировали бойцы «Азова»* на джипах. Они вышли и положили эту ВСП на землю, отбили артиллеристов и завели на территорию базы. В итоге ни ВСП, ни прокуратура не смогли ничего сделать.

«Их просто бросили»

Киев слил «Азов»*. Из них будут делать медийных героев, рассказывать, как они оттянули на себя чуть ли не всю армию РФ, а по факту — их просто бросили. Для Киева это медийное поражение, они решили сделать вот так.

Командование ВСУ осознавало, что прорваться к Мариуполю, чтобы выручить «Азов»*, невозможно. Группировка будет уничтожена, так что «пусть сидит и сковывает какую-то группировку российских войск и войск ДНР, а мы потом снимем про них кино и сделаем пиар-кампанию». Это в духе сотрудников 95-го квартала, из всего делать хайп.

Иностранцев в плен не возьмем

Еще с 2014 года я видел в «Азове»* много иностранцев. Он изначально славился националистическими идеями и стал учебно-тренировочной базой. Будем откровенны: неонацисты со всего мира приезжали в него для тренировки и получения боевого опыта. Есть штатная численность полка НГУ, допустим, их 800 человек, но де-факто могло доходить и до полутора тысяч. Среди них были те, которые официально не входили в структуру НГУ, но командир полка приказом зачислял в подразделения, и они там служили. Командование могло не знать, что у них служит гражданин Канады или Новой Зеландии. Уверен и сейчас там хватает иностранцев.

Мы никого из НАТОвских офицеров живыми в плен не возьмем. Не потому, что мы их уничтожим, а потому, что их уничтожат те же бойцы «Азова»*, чтобы не давать в руки российской пропаганде сильный козырь в виде НАТОвских инструкторов и наемников. Если в Киеве списали сам полк и мариупольскую группировку, то что для них жизни нескольких десятков иностранных специалистов?

* Нацбатальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российский Федерации.

** «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российский Федерации.

*** «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

**** ОУН — запрещенная в России украинская националистическая организация