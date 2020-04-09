Российские военные врачи приняли в Италии первых больных COVID-19

Российские военные врачи приняли первых пациентов в полевом госпитале итальянского Бергамо. На круглосуточное дежурство в три смены заступили 32 медика. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

Об этом сообщило в Facebook Минобороны России. На лечении сейчас находятся десять больных с коронавирусной инфекцией, но пациенты продолжают поступать.

«Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают российским врачам в общении с пациентами и итальянскими коллегами», — сказано в тексте сообщения.

Российские военные вирусологи также закончили дезинфекцию в пансионатах для пожилых людей. Всего было обработано более 40 зданий.

Военные врачи-эпидемиологи были переброшены самолетами в Италию после того, как страна заняла первое место в Европе по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Минобороны также выделил в помощь итальянским врачами оборудование для диагностики заболевания и лабораторию войск РХБЗ.

В Италии зафиксировано 125 тысяч случаев заражения, жертвами болезни стали уже 15 тысяч пациентов.