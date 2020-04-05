Эпидемиолог назвал время, на которое приходится пик смертности в Италии

Ранее российские медики, которые помогают Италии остановить распространение коронавируса рассказали, что столкнулись в Ломбардии со странными смертями от болезни, которую вызывает инфекция. Зараженные, действительно, засыпают и умирают во сне. Пять таких загадочных смертей зафиксировали в пансионате для пожилых людей «Сан-Лоренцо» в Громо

На данный момент в Италии зафиксировали около 125 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни COVID-19 на Апеннинском полуострове стали более 15 тысяч человек. Семенов отметил, что в Италии сложилась такая ситуация из-за проволочек с ограничительными мерами. Население перестраивалось под новый режим очень медленно, что привело к быстрому распространению вируса.

В России коронавирусом заразились 5389 человек. Болезнь COVID-19 унесла жизни45 человек.