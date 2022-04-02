Российские военные впервые доставили гуманитарную помощь в город Изюм

В сопровождении военной полиции Вооруженных сил России впервые была доставлена гуманитарная помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Объем доставленного гуманитарного груза превысил 45 тонн.

В Минобороны РФ отметили, что жители города и его окрестностей ожидали гуманитарную помощь несколько дней. Люди до этого находились без связи, света, питьевой воды и продуктов первой необходимости.

«Из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов жители Изюма с маленькими детьми вынуждены укрываться и прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях», — говорится в сообщении оборонного ведомства России в Telegram-канале. По этой причине, как отмечается, люди боятся выйти на улицу, чтобы приобрести продукты питания.

В сообщении также указывается, что во время проведения службы в Вознесенском соборе 122-мм мины, которые прилетели с позиций Вооруженных сил Украины, пробили кладку купала. Несколько местных жителей пострадали при этом происшествии.

С начала марта Россия доставила на Украину свыше семи тысяч тонн гуманитарных грузов и провела 724 акции по раздаче лекарств, еды и одежды мирным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге 1 апреля.