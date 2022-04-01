Более семи тысяч тонн гуманитарной помощи привезли на Украину из России

С начала марта Россия доставила на Украину более семи тысяч тонн гуманитарных грузов и провела 724 акции по раздаче еды, лекарств, одежды мирным жителям. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

За минувшие сутки в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях провели 15 гуманитарных акций. Во время них раздали 358 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств мирным жителям.

«1 апреля проводится 11 гуманитарных акций в ходе которых населению передаются 412 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания», — уточнили в Минобороны.

Он отметил, что на пунктах сбора в России к отправке на Украину готовят еще 22,5 тонны гуманитарного груза.