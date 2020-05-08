Российские военные вернутся из Италии
Сегодня 8 мая часть военных России вернется домой. Четыре единицы техники и примерно 20 военнослужащих отправятся из итальянской Вероны на родину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента информации и массовой коммуникации Министерства обороны.
«Первая колонна с военными РФ, которые боролись с коронавирусом в Италии, двинулась из Бергамо в Верону, оттуда они в пятницу улетят на родину. 8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и четыре единицы специальной техники», — уточнили в пресс-службе.
В прошедшую среду российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о предстоящем выходе подразделений РХБЗ из Италии.
Ранее Министерство обороны РФ продемонстрировало, как военные проводят дезинфекцию в пансионатах Италии.