    08 мая 2020, 09:42

    Российские военные вернутся из Италии

    Ольга Ситникова

    Сегодня 8 мая часть военных России вернется домой. Четыре единицы техники и примерно 20 военнослужащих отправятся из итальянской Вероны на родину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента информации и массовой коммуникации Министерства обороны.

    «Первая колонна с военными РФ, которые боролись с коронавирусом в Италии, двинулась из Бергамо в Верону, оттуда они в пятницу улетят на родину. 8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и четыре единицы специальной техники», — уточнили в пресс-службе.

    В прошедшую среду российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о предстоящем выходе подразделений РХБЗ из Италии.

    Ранее Министерство обороны РФ продемонстрировало, как военные проводят дезинфекцию в пансионатах Италии.