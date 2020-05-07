Минобороны показало, как российские военные дезинфицируют пансионаты Италии
Специалисты продезинфицировали пансионаты для престарелых в провинции Брешиа, уточнили в пресс-службе ведомства. Они приехали в города Сареззо Конкесио, Вила Каргина и Нове.
Российских и итальянских военных встретили в учреждениях плакатами со словами благодарности и аплодисментами.
Помощь в провинции Брешиа военнослужащие оказывают с 22 апреля, закончив аналогичные мероприятия в Бергамо. Они приехали по просьбе руководства области Ломбардия.
Всего российские специалисты войск РХБЗ Минобороны РФ полностью продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали 119 здания и сооружений, свыше 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч «квадратов» дорог с твердым покрытием.
По данным Университета Хопкинса, в Италии сейчас выявлено свыше 214 тысяч больных COVID-19. С начала эпидемии почти 30 тысяч человек скончались.