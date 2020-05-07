Минобороны показало, как российские военные дезинфицируют пансионаты Италии

Российские военные вместе с иностранными коллегами устроили дезинфекцию в пяти лечебных учреждениях городов Италии. В Минобороны РФ показали, как идет эта работа.

Специалисты продезинфицировали пансионаты для престарелых в провинции Брешиа, уточнили в пресс-службе ведомства. Они приехали в города Сареззо Конкесио, Вила Каргина и Нове.

Российских и итальянских военных встретили в учреждениях плакатами со словами благодарности и аплодисментами.

Помощь в провинции Брешиа военнослужащие оказывают с 22 апреля, закончив аналогичные мероприятия в Бергамо. Они приехали по просьбе руководства области Ломбардия.

Всего российские специалисты войск РХБЗ Минобороны РФ полностью продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали 119 здания и сооружений, свыше 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч «квадратов» дорог с твердым покрытием.

По данным Университета Хопкинса, в Италии сейчас выявлено свыше 214 тысяч больных COVID-19. С начала эпидемии почти 30 тысяч человек скончались.