Спецоперация 14 апреля 2023, 15:23 Российские военные уничтожили до 80 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 80 бойцов РИА «Новости»

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Группировка «Центр» нанесла поражение подразделениям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 80 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские военные нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка (ДНР), Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР).

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Помимо потерь личного состава, украинские военные лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей, а также гаубицы Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» вели боевые действия по освобождению кварталов в западных районах Артемовска. Поддержку им оказывали действующие на флангах подразделения воздушно-десантных войск — они также пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и резервы, добавили в Минобороны.

Авиация Южной группировки войск для поддержки штурмовых отрядов совершила 14 самолетовылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи, заключили в ведомстве.