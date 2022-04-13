Российские военные обнаружили украинские беспилотники с емкостями для жидкости

На территории одной из брошенных ВСУ воинских частей российские военные обнаружили беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями. Они могли применяться с целью распыления отравляющих веществ. Об этом написал RT.

«Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооруженным силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям», — сообщил один из российских военнослужащих.

Ранее Минобороны предупредило о подготовке СБУ провокаций с химическими веществами.