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    13 апреля 2022, 11:16

    Российские военные обнаружили украинские беспилотники с емкостями для жидкости

    Александр Иванов

    На территории одной из брошенных ВСУ воинских частей российские военные обнаружили беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями. Они могли применяться с целью распыления отравляющих веществ. Об этом написал RT.

    «Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооруженным силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям», — сообщил один из российских военнослужащих.

    Ранее Минобороны предупредило о подготовке СБУ провокаций с химическими веществами.