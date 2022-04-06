Минобороны предупредило о подготовке СБУ провокаций с химвеществами

Украинские спецслужбы занялись подготовкой крупной провокации, в ходе которой используют отравляющие вещества. Под угрозой оказался город Первомайский в Харьковской области.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге уточнил, что сотрудники СБУ заминировали на территории производственного объединения «Химпром» хранилище со 120 тоннами хлора.

«Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — заявил он.

Накануне украинские войска подорвали цистерну с азотной кислотой на заводе «Заря» в Рубежном. Пострадать могут сотни тысяч людей: при контакте с кожей химическое вещество вызывает ожоги, раздражает дыхательные пути и вызывает их ожог при длительном воздействии.