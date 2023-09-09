Общество 09 сентября 2023, 00:24 Запорожская АЭС сократит персонал из-за боевой активности в регионе МАГАТЭ: Запорожская АЭС сократит персонал из-за угрозы атак ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запорожская АЭС на время сократит численность своего персонала до минимума из-за роста военной активности в регионе. Представители станции уведомили об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил ТАСС со ссылкой на заявление миссии.

«ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе», — указали в МАГАТЭ.

Реклама

Делегаты миссии за минувшую неделю неоднократно слышали звуки взрывов в районе атомной электростанции. Сам объект не пострадал.

Накануне ВСУ атаковали беспилотниками город Энергодар, в котором находится атомная станция. Власти Запорожской области сообщали, что украинские боевики не бьют непосредственно по объекту, так как опасаются, что после этого с российский стороны последует ответ.