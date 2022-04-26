Российские военные доставили в Донбасс партию медикаментов

Жители Донбасса испытывают острую нехватку лекарств. Поставки медикаментов в народные республики и раньше были небольшими, а сейчас прекратились совсем.

Мирное население ДНР и ЛНР теперь обеспечивают лекарствами российские военные, сообщил телеканал «Звезда».

Медикаменты доставляют в Донбасс вместе с гуманитарной помощью. Сегодня утром военнослужащие ВС РФ доставили лекарства в населенный пункт в Луганскую Народную Республику. Как уточнили «Известия», груз собрала администрация воронежского города Россошь после просьбы жителей села в ЛНР.

Среди доставленных препаратов были лекарства от гипертонии, обезболивающие, заживляющие мази от ранений и ожогов.

«Я вижу, что есть потребность в медицинских препаратах, потому что нет связи с другими городами и у многих жителей нет денег купить, заказать в интернете тоже возможности нет», — рассказал изданию старший офицер медицинской службы.

Гуманитарную помощь из России доставляют и в другие населенные пункты ЛНР, ДНР и на освобожденные территории Украины.