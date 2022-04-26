МЧС доставило на Украину и Донбасс очередную партию гумпомощи

Российские спасатели доставили на Украину и Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Колонны большегрузов перевезли порядка тысячи тонн продуктов и вещей, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Машины начали выдвигаться 23 апреля. Всего в колонны вошли 140 грузовиков. Они привезли жителям освобожденных районов продукты, воду, предметы первой необходимости и стройматериалы, которые будут использованы для восстановления соцобъектов.

Тем временем, газета «Известия» рассказала о доставке партии лекарств в населенный пункт под Луганском. Военные привезли местным жителям жаропонижающие, противовоспалительные, обезболивающие и гипотензивные препараты. Кроме того, на месте выдачи лекарств проводил консультации военный врач.

«Мы видим, что есть определенная потребность в медицинских препаратах, потому что нет связи с другими городами, у многих жителей нет денег купить их, заказать в интернете тоже возможности нет. Препараты первой необходимости, которые мы сейчас привезли, очень своевременны», — рассказал журналистам старший офицер медицинской службы.