Водители российских танков и грузовиков с гумпомощью подвергаются регулярным нападениям ВСУ. Об этом рассказал специалист-ремонтник, прапорщик Вооруженных сил РФ Павел. Его интервью опубликовал телеканал «Звезда».

Националисты хотят отрезать пути снабжения российских военнослужащих всем необходимым, отметил он. Прапорщик добавил, что его база обеспечена всем необходимым и оперативно ремонтирует технику. Сотрудники ремзоны, по его словам, с пониманием относятся к большому потоку работы. Он отметил, что мастера стараются помочь солдатам на передовой.

«Стараемся работать быстро, качественно. Наше командование старается обеспечить по максимуму всем тем, что нам нужно. Агрегатами, расходными материалами», — подчеркнул он.

Прапорщик добавил, что к ним поступала техника с разным уровнем повреждений. По его словам, они выполняли небольшой ремонт за один-два часа. После этого машину сразу увозили в зону спецоперации для выполнения задач.

Прапорщик отметил, что часть техники пострадала от нападений националистов.

«Основная охота проходит на водителей тралов, водителей-механиков танка. И в принципе на обеспечение», — сказал он.

Таким образом ВСУ, по его мнению, планировали перекрыть снабжение ВС РФ топливом, водой и боеприпасами.