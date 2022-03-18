Российские военные доставили 100 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

Порядка 100 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные жителям населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В освобожденные населенные пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

Как указано в сообщении, партия гуманитарного груза объемом около 100 тонн была доставлена российскими военнослужащими в сопровождении военной автоинспекции через пограничный пункт в Белгородской области.

В гуманитарный груз вошли продуктовые наборы, детское питание, а также медикаменты для лечебных учреждений. Груз передали в детские дома, а также нуждающимся жителям.

Россия пока не может эвакуировать к себе всех желающих с Украины из-за позиции киевских властей, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. На заседании Совбеза ООН он сообщил, что на горячую линию российского Минобороны с начала спецоперации поступило свыше 2,5 миллиона запросов об эвакуации в РФ.