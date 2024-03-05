Мир 05 марта 2024, 23:05 Российские виноделы призвали повысить пошлины на импорт вина из стран НАТО Виноделы призвали установить в РФ пошлины на вино из стран НАТО в 200% РИА «Новости»

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Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный секретарь организации Алексей Плотников.

По его словам, они предлагают установить импортные ввозные пошлины для вина, в том числе игристого и крепленого, из стран НАТО в 200%.

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Кроме того, в ассоциации предложили ввести льготный режим импортных ввозных пошлин для алкогольной продукции из Грузии.

Ранее сообщалось, что комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре одобрила инициативу по снятию экспортных пошлин с некоторых видов продукции. Такое предложение поступило, потому что добытчики терпят убытки из-за огромного количества некоторых видов биоресурсов, из-за чего рентабельность начала «трещать по швам».