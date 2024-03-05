05 марта 2024, 23:05
Российские виноделы призвали повысить пошлины на импорт вина из стран НАТО
Виноделы призвали установить в РФ пошлины на вино из стран НАТО в 200%
Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный секретарь организации Алексей Плотников.
По его словам, они предлагают установить импортные ввозные пошлины для вина, в том числе игристого и крепленого, из стран НАТО в 200%.
Реклама
Кроме того, в ассоциации предложили ввести льготный режим импортных ввозных пошлин для алкогольной продукции из Грузии.
Ранее сообщалось, что комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре одобрила инициативу по снятию экспортных пошлин с некоторых видов продукции. Такое предложение поступило, потому что добытчики терпят убытки из-за огромного количества некоторых видов биоресурсов, из-за чего рентабельность начала «трещать по швам».
Госдума РФ
Россия
Пошлины
НАТО
Вино
Правительство РФ
Реклама
Реклама