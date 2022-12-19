Мир 19 декабря 2022, 18:49 ООН заявила, что пшеницу по зерновой сделке отправили в развивающиеся страны Генсек ООН Гутерриш: большая часть пшеницы по зерновой сделке пошла Афганистану и Эфиопии Pixabay

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Большую часть экспортированной с Украины пшеницы в рамках зерновой сделки отправили в развивающиеся страны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщил ТАСС.

«Сюда входят 380 тысяч тонн пшеницы, отправленных Всемирной продовольственной программой для поддержки гумопераций в Афганистане, Эфиопии, Сомали и Йемене», — отметил он.

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Министерство обороны Турции ранее сообщило, что в рамках зерновой сделки из портов Украины по морскому гуманитарному коридору вывезли свыше 14 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

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Вывоз украинского зерна производился в рамках соглашения, которое предоставило беспрепятственный выход сухогрузов через Черное море в Одессе.

В последних числах октября Россия объявила о приостановке своего участия в сделке после атаки украинских военных на гражданские суда недалеко от Севастополя. После этого Украине пришлось предоставить письменные гарантии безопасности в районе гумкоридора. Российская сторона продолжила участвовать в продовольственном соглашении с 2 ноября.