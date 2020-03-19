Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

Ученые сделали еще один важный шаг на пути к созданию вакцины от коронавируса. Российским специалистам удалось расшифровать полный геном SARS-CoV-2. Теперь работа над препаратом может пойти быстрее.

«Специалистами ФГБУ „НИИ гриппа имени Смородинцева“ Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России», — сообщает Минздрав.

По словам и. о. директора НИИ Дмитрия Лиознова, анализ генома важен для понимания эволюции и путей распространения коронавируса. Более того, исследования помогут определить, как инфекция попала в Россию и изменялась.

«Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — отметил он.

Сейчас в России насчитывается 147 случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить и выписать пять пациентов. Кроме того, медики постоянно проводят тесты на инфекцию. По количеству таких исследований Россия оказалась на пятом месте после ОАЭ, Италии, Южной Кореи и Китая.

В мире коронавирусом заражены более 221 тысячи человек. Летальным исходом закончилось более 8,9 тысячи случаев болезни.