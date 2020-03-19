Россия оказалась в топе с самыми зараженными странами. Но по числу тестов на COVID-19

Врачи по всему миру каждый день проводят тесты на выявление коронавируса у граждан. Специалисты сравнили количество сделанных исследований и составили рейтинг. Россия заняла в списке пятую строчку, хотя инфицированных было выявлено намного меньше, чем у лидеров.

Информация о количестве проведенных тестов на 17 марта появились на Our World in Data. Этот сайт занимается исследованиями различных данных для решения крупнейших мировых проблем. Эксперты сравнили число тестов, которые провели в разных странах с 24 февраля.

Первую строчку занял Китай, откуда и пошла эпидемия коронавируса. Там провели 320 тысяч тестов на инфекцию. Следом идет Южная Корея, где насчитали более 286 тысяч исследований. Третье место получила Италия (более 148 тысяч тестов), а четвертую строчку отдали ОАЭ (125 тысяч).

Несмотря на то, что в России далеко не самое большое число заразившихся, наша страна замкнула пятерку лидеров по количеству исследований. По данным сайта, российские врачи провели более 116 тысяч тестов. Согласно порталу стопкоронавирус.рф, на 18 марта в России было проведено 122 854 исследования.

Источник фото: ourworldindata.org

При этом США, Франция и Великобритания находятся в рейтинге намного ниже, хотя в этих странах тысячи заболевших.

В России число заразившихся находится на отметке в 147 человек. Медикам удалось вылечить от коронавируса пять пациентов. Власти страны вводят необходимые меры для борьбы с инфекцией. Закрываются границы, отменяются авиарейсы и сообщение поездов. Российские компании начали переводить сотрудников на удаленную работу.