Российские ученые назвали две версии распространения коронавируса

Коронавирус может передаваться скрытым путем — через контакт с инфицированным без симптомов. Другой способ связан с тем, что разные виды COVID-19 распространены в природе. Медики могут не вычленить штамм вируса-убийцы из-за многообразия. Все эти вирусы похожи друг на друга.

Южная Корея на прошлой неделе зафиксировала 31 случай заболевания коронавирусом. Во время беседы с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что южнокорейцев заразили люди, которые приехали из Китая без ярко выраженных симптомов болезни.

«Врачи не смогли выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных. Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», — заявил Волчков.

Ученый добавил, что тесты могли выявить другой штамм, генетически очень близкий к COVID-19, так как коронавирусов в мире много. Вспышки инфекций могут возникнуть где угодно из-за длительного инкубационного периода. Вирус может себя не проявлять, но распространяться.

По состоянию на 21 февраля, от коронавируса умерли 2,2 тысячи человек. Заразились по всему миру более 76 тысяч человек.