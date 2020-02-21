Российские ученые назвали две версии распространения коронавируса
Южная Корея на прошлой неделе зафиксировала 31 случай заболевания коронавирусом. Во время беседы с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что южнокорейцев заразили люди, которые приехали из Китая без ярко выраженных симптомов болезни.
«Врачи не смогли выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных. Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», — заявил Волчков.
Ученый добавил, что тесты могли выявить другой штамм, генетически очень близкий к COVID-19, так как коронавирусов в мире много. Вспышки инфекций могут возникнуть где угодно из-за длительного инкубационного периода. Вирус может себя не проявлять, но распространяться.
По состоянию на 21 февраля, от коронавируса умерли 2,2 тысячи человек. Заразились по всему миру более 76 тысяч человек.