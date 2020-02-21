Коронавирус в России и мире. Главное на 21 февраля
В России
Коронавирус выявили еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Их состояние врачи оценивают как нормальное. В ближайшее время заболевших планируют доставить в больницу.
Посольство России в Японии уверило, что россиянам окажут необходимую медицинскую помощь, болезнь у них протекает без ярко выраженных симптомов.
Diamond Princess накануне покинули четверо россиян, у которых не выявили коронавируса. Вскоре они вернутся на родину.
В посольстве отметили, что ни имен, ни фамилий россиян, которых выпустили с лайнера, называть не будут. Засекреченной будет и информация об их передвижении после карантина.
Врач-инфекционист Георгий Сапронов заверил, что в России не допустят волны коронавируса.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что импорт из Китая плодоовощной продукции на Дальний Восток сокращен. Сейчас в регионе заметно определенное снижение товарооборота с КНР в целом.
Тема коронавируса стала золотой жилой для мошенников не только во всем мире, но и в России. В январе злоумышленники использовали тему COVID-19 для рассылки вредоносных писем. Такие сообщения обещают рассказать об источниках распространения китайской инфекции и поделиться более подробной информацией о ней. Если пользователь заинтересуется и перейдет по ссылке (или если откроет вложение), троян Emotet будет загружен на его компьютер, говорится в отчете исследовательской компании Check Point Research.
В мире
Число случаев заражения COVID-19 за пределами материкового Китая продолжает расти. Сейчас оно достигло 1076 в 26 странах, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В КНР число случаев заболевания выросло на 411 — до 62 422. Погибли в общей сложности 2144 пациента (+115 за последние сутки), пишет Global Times, публикуя данные в режиме реального времени.
При этом почти на 1,5 тысячи человек выросло число вылечившихся от коронавируса в провинции Хубэй, оно достигло 11 788. Однако китайский профессор Чжао Цзяньпин призвал вести 14-дневный карантин для выздоровевших. По его словам, были зафиксированы случаи, когда излечившийся от коронавируса человек, продолжал являться носителем инфекции.
Сейчас в мире нет лекарства против COVID-19. ВОЗ ожидает получить предварительные результаты по двум тестированиям препаратов от нового типа коронавируса через три недели. Тем временем в Китае заявили, что при борьбе с инфекцией поможет «Абидол», который может быть китайским дженериком (копией) российского «Арбидола». Однако, в эффективности «Арбидола» против коронавируса многие сомневаются.
В Южной Корее зафиксировали первый случай смерти зараженного коронавирусной инфекцией. Сейчас медики устанавливают точную причину смерти пациента. В стране также зафиксированы 22 новых случая инфицирования COVID-19.
На лайнере Diamond Princess выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 634. Среди заразившихся 11 пассажиров и два члена экипажа. Накануне жертвой инфекции стали два 80-летних пенсионера.
Страны продолжают эвакуацию своих граждан из Китая, в стороне не осталась и Украина. Но только там местные жители устроили вернувшимся по-настоящему «жаркий» прием. Ситуация чуть не дошла до «Коронамайдана»: жители вышли на улицы, поджигали шины и бодались с полицией. Из-за этого самолет с 73 пассажирами кружил над аэропортом.
Сейчас всех украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины. Они находятся в безопасности в санатории под Полтавой. Все вернувшиеся прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний, сообщил украинский премьер Алексей Гончарук.
Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в Китае в декабре 2019 года. Меньше чем за два месяца инфекция успела распространится практически по всему миру.