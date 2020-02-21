Коронавирус в России и мире. Главное на 21 февраля

Число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 76 тысяч человек, среди них 1076 случаев выявлено за пределами Китая в 26 странах мира. Жертвами COVID-19 стали уже больше 2,2 тысячи пациентов. Врачам удалось вылечить почти 18 тысяч заболевших. Ждать результатов тестов двух лекарств от нового типа коронавируса осталось еще три недели. На сегодняшний день препарата против COVID-19 в мире нет.

В России

Коронавирус выявили еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Их состояние врачи оценивают как нормальное. В ближайшее время заболевших планируют доставить в больницу.

Посольство России в Японии уверило, что россиянам окажут необходимую медицинскую помощь, болезнь у них протекает без ярко выраженных симптомов.

Diamond Princess накануне покинули четверо россиян, у которых не выявили коронавируса. Вскоре они вернутся на родину.

В посольстве отметили, что ни имен, ни фамилий россиян, которых выпустили с лайнера, называть не будут. Засекреченной будет и информация об их передвижении после карантина.

Врач-инфекционист Георгий Сапронов заверил, что в России не допустят волны коронавируса.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что импорт из Китая плодоовощной продукции на Дальний Восток сокращен. Сейчас в регионе заметно определенное снижение товарооборота с КНР в целом.

Тема коронавируса стала золотой жилой для мошенников не только во всем мире, но и в России. В январе злоумышленники использовали тему COVID-19 для рассылки вредоносных писем. Такие сообщения обещают рассказать об источниках распространения китайской инфекции и поделиться более подробной информацией о ней. Если пользователь заинтересуется и перейдет по ссылке (или если откроет вложение), троян Emotet будет загружен на его компьютер, говорится в отчете исследовательской компании Check Point Research.

В мире

Число случаев заражения COVID-19 за пределами материкового Китая продолжает расти. Сейчас оно достигло 1076 в 26 странах, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В КНР число случаев заболевания выросло на 411 — до 62 422. Погибли в общей сложности 2144 пациента (+115 за последние сутки), пишет Global Times, публикуя данные в режиме реального времени.

При этом почти на 1,5 тысячи человек выросло число вылечившихся от коронавируса в провинции Хубэй, оно достигло 11 788. Однако китайский профессор Чжао Цзяньпин призвал вести 14-дневный карантин для выздоровевших. По его словам, были зафиксированы случаи, когда излечившийся от коронавируса человек, продолжал являться носителем инфекции.

Сейчас в мире нет лекарства против COVID-19. ВОЗ ожидает получить предварительные результаты по двум тестированиям препаратов от нового типа коронавируса через три недели. Тем временем в Китае заявили, что при борьбе с инфекцией поможет «Абидол», который может быть китайским дженериком (копией) российского «Арбидола». Однако, в эффективности «Арбидола» против коронавируса многие сомневаются.

В Южной Корее зафиксировали первый случай смерти зараженного коронавирусной инфекцией. Сейчас медики устанавливают точную причину смерти пациента. В стране также зафиксированы 22 новых случая инфицирования COVID-19.

На лайнере Diamond Princess выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 634. Среди заразившихся 11 пассажиров и два члена экипажа. Накануне жертвой инфекции стали два 80-летних пенсионера.

Страны продолжают эвакуацию своих граждан из Китая, в стороне не осталась и Украина. Но только там местные жители устроили вернувшимся по-настоящему «жаркий» прием. Ситуация чуть не дошла до «Коронамайдана»: жители вышли на улицы, поджигали шины и бодались с полицией. Из-за этого самолет с 73 пассажирами кружил над аэропортом.

Сейчас всех украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины. Они находятся в безопасности в санатории под Полтавой. Все вернувшиеся прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний, сообщил украинский премьер Алексей Гончарук.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в Китае в декабре 2019 года. Меньше чем за два месяца инфекция успела распространится практически по всему миру.