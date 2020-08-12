Российские спасатели завершили миссию в разрушенном Бейруте

После мощнейшего взрыва в порту Бейрута российские спасатели отправились помогать местным службам искать людей под завалами. В среду, 12 августа, глава МЧС России Зиничев доложил Путину о завершении работы группы МЧС в Ливане, сообщила пресс-служба Кремля.

Российские спасатели прибыли на территорию Бейрута на следующий день после взрыва. Сотрудники МЧС помогли извлечь из-под завалов 10 тел. Также на помощь ливанцам прилетели российские медики. Врачам удалось оказать медицинскую помощь 300 нуждающимся.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Ударной волной разнесло половину города. Помимо погибших и раненых, на улицах Бейрута без крова осталось почти 300 тысяч горожан. По подсчетам властей, приблизительная сумма ущерба от взрыва — 15 миллионов долларов.

После взрыва в Бейруте начались беспорядки: народ требовал от правительства ухода в отставку. В ходе протестов пострадали более 700 человек. Через неделю правительство в полном составе сложило полномочия.