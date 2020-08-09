Российские спасатели нашли еще двух погибших под завалами в Бейруте

Спасатели МЧС достали тела двух человек из-под завалов в Бейруте. Всего российские специалисты за время поисков нашли шестерых погибших после взрыва.

«За сутки обнаружили и извлекли фрагменты тел двух погибших. За все время работ обнаружено и извлечено шесть человек», — привел ТАСС сообщение оперативного штаба.

Россия направила спасателей-кинологов в Бейрут 5 августа. Они работают вместе со специально обученными собаками. Сначала удалось найти тела трех погибших, а потом под обломками обнаружили еще одну жертву взрыва. По состоянию на 8 августа около 60 человек числились пропавшими без вести.

Сейчас в ливанской столице работает мобильный госпиталь. Там пострадавших принимают врачи отряда «Центроспас» МЧС России. В городе продолжают разбирать завалы.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Взрывная волна превратила половину города в руины. Причиной ЧП назвали детонацию 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую шесть лет хранили на складе в порту. Жертвами взрыва стали 158 человек, более шести тысяч получили ранения.