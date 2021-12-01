Российские самолеты приземлились в Афганистане для эвакуации россиян

Три военно-транспортных самолета из России прилетели в Афганистан, для того чтобы эвакуировать граждан и доставить на территорию страны товары гуманитарной помощи. Об этом в пресс-службе Минобороны РФ сообщили РИА «Новости».

Гуманитарный груз привезли в Кабул, он предназначен для жителей Афганистана, его общий вес — 36 тонн. Кроме того, идет посадка граждан для вылета из страны.

На каждом из лайнеров дежурят медицинские бригады. Они располагают всем нужным оборудованием и медикаментами, чтобы в любой момент суметь помочь эвакуируемым. Также в салоны самолетов загружены продукты питания, питьевая вода и одеяла. Провизии хватит на все время перелета.

Это уже третья по счету эвакуация граждан России, Киргизии и студентов из Афганистана, обучающихся в российских вузах. Всего на борту в этот раз оказались более 380 человек. Эвакуационное мероприятие организовал министр обороны Сергей Шойгу по приказу президента Владимира Путина.

Талибы* свегли власть в Афганистане и вошли в Кабул15 августа. Глобальная эвакуация граждан западных стран шла из аэропорта Кабула последние две недели лета.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.