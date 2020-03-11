Российские пранкеры опять притворились Гретой Тунберг. Теперь их жертвой стал принц Гарри

Пранкеры Лексус и Вован опять примерили на себя образ 17-летней экоактивистки Греты Тунберг. Так они смогли поговорить с самым обсуждаемым сейчас членом британской королевской семьи — принцем Гарри.

Лексус и Вован представились Гретой и ее отцом. Принц не заметил подвоха и рассказал, что думает о состоявшемся Мегзите, написал британский таблоид The Sun. По словам Гарри, быть принцем и выходить замуж за принца «не так уж и здорово». Один из пранкеров в образе отца Греты, Сванте, спросил, хуже ли обычная жизнь королевской.

О нет, я думаю, [обычная жизнь] значительно лучше. Ты забываешь, что я служил 10 лет в армии, поэтому я более простой, чем моей семье хотелось бы Принц Гарри.

Принц объяснил, что он и его жена Меган Маркл постоянно борются с нечестными СМИ, которые спекулируют на их отказе от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи и их переезде в Северную Америку. При этом внук Елизаветы отметил, что многие люди все же поддерживают их с Меган за то, что они поставили на первое место именно семью. Гарри назвал Маркл сильной женщиной, которая не побоялась отстаивать их общие интересы.

Пранкеры поговорили с британским принцем и о политике. Гарри нелицеприятно отозвался о действующем президенте США Дональде Трампе. Принц считает, что у американского лидера «руки в крови».

Сын принцессы Дианы не уверен, что у Тунберг получится встретиться с Трампом для обсуждения вопросов экологии. Но если это произойдет, то он поддержит Грету. По его мнению, важно вести открытый диалог с такими людьми, как Дональд Трамп или премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Самому Гарри нравится экологический активизм Тунберг, он тоже надеется когда-нибудь открыть фонд по защите природы.

Лексус и Вован не смогли обойтись и без экоприколов. Они в образе Греты сообщили Гарри, что занимаются перемещением из Белоруссии на Северной полюс. Лже-Тунберг пожаловалась, что 50 птиц якобы застряли на таможне. Пранкеры попросили принца помочь с проблемой. Он не отказался и пообещал прислать на электронную почту Греты контакт норвежца, который занимается Северным полюсом.

Россияне дважды общались с принцем Гарри. Первый разговор состоялся в новогоднюю ночь, второй — 22 января. Запись одного из разговоров появилась недавно на YouTube.

В начале марта принц Гарри и Меган Маркл впервые после объявления о снятии с себя полномочий старших членов королевской семьи появились вместе на публике в Великобритании.