Меган Маркл и принц Гарри последний раз появились на публике в королевском статусе

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл 9 марта посетили последнее официальное мероприятие в статусе членов королевской семьи. На него пришли все ближайшие родственники Елизаветы II.

Об этом сообщило издание Ве Iсon. Мероприятие прошло в Вестминстерском аббатстве на службу по случаю Дня Содружества наций.

Вы знаете, сегодня многие из вас сказали, что будут меня поддерживать. А я готов поддержать вас. Всегда! Принц Гарри.

После этого мероприятия титул «принца» больше не нужно будет употреблять перед именем Гарри.

Для последнего выхода в свет в королевском статусе Меган Маркл выбрала изумрудное платье, которое дополнила шляпкой и вуалью в тон. Ее супруг надел синий костюм со светло-зеленым галстуком.

На службе по случаю Дня Содружества наций члены королевской семьи сели в несколько рядов. На первом, рядом с Елизаветой II, принцем Чарльзом и Камиллой расположились принц Ульям и его жена Кейт Миддлтон. Меган Маркл и Гарри сели на втором ряду, за королевой.