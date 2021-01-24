Российские полярники не пострадали при землетрясении у Антарктиды

Полярники, работающие на российской станции «Беллинсгаузен», не пострадали при произошедшем у берегов Антарктиды землетрясении.

«С сотрудниками нашей станции „Беллинсгаузен“ все в порядке. Каких-то сведений об эвакуации сотрудников станции к нам пока не поступало», — рассказали ТАСС в российском посольстве в Чили.

В районе Южных Шетландских островов, которые находятся между Южной Америкой и Антарктидой, в ночь на 24 января по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 7. В связи с этим управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории.

Землетрясение произошло в 216 километрах от чилийской исследовательской станции Бернардо-О’Хиггинс. Эпицентр подземных толчков располагался в 1328 километрах от города Пунта-Аренас.