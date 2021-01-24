Землетрясение магнитудой 7 произошло у берегов Чили

В районе Южных Шетландских островов в ночь на 24 января по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 7. В связи с этим управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории.

Южные Шетландские острова расположены между Южной Америкой и Антарктидой. Подземные толчки были зафиксированы в 23:36 UTC (в 2:36 воскресенья по Москве) на глубине 40 километров, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 216 километрах от чилийской исследовательской станции Бернардо-О’Хиггинс. Его эпицентр располагался в 1328 километрах от города Пунта-Аренас.

«Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории […] В соответствии с угрозой цунами», — говорится в сообщении управления, которое цитирует РИА «Новости».

В ночь на 12 января на границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 8,7, напомнило Ura.ru. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 4-5. Позже, на озере Хубсугул в Монголии были зафиксированы повторные подземные толчки. Магнитуда второго сейсмособытия составила 5,6. В Иркутске ощущалось 4,5.