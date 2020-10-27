Российские политологи оценили итоги месяца войны в Карабахе

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Спустя месяц конфликт так и не удалось уладить. Политологи Алексей Макаркин и Владимир Новиков рассказали «360» о раскладе сил в спорном регионе.

Азербайджан более ресурсен, он сильнее, лучше подготовился к войне с технической точки зрения. Азербайджан получил сильного союзника в лице Турции, считает Макаркин.

Армения оказалась в трудной ситуации. У нее армия слабее, сложнее с союзниками, потому что Россия союзник по ОДКБ, но на Карабах это не распространяется. Россия не хотела бы вмешиваться в конфликт в качестве стороны. Россия хотела бы сохранить отношения не только с Арменией, но и с Азербайджаном Алексей Макаркин политолог, вице-президент Центра политических технологий.

Также для РФ осложняет ситуацию и ее отношения с Турцией. С одной стороны, государства являются конкурентами, с другой — партнерами. Москва не хотела бы «обрушивать» отношения с Анкарой.

Владимир Новиков считает, что дипломатическим путем конфликт в Нагорном Карабахе решить не получится.

Азербайджан не хочет существования ни в каком виде независимого Карабаха, а Армения только это считает правильным. Обе стороны стоят на максималистских позициях, и ни одна не хочет уступать. Максимум, что возможно, — гуманитарное перемирие или остановка войны на новых рубежах, которые отфиксировали некое новое статус-кво Владимир Новиков политолог, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона.

Новиков полагает, что пока «по очкам — ничья». Ведь даже несмотря на свое преимущество, Азербайджан не смог быстро решить проблему. Он не нашел рычагов, чтобы заставить Ереван сдать позиции. По его мнению, теперь Баку будет «изматывать армян бомбежками, постоянными обстрелами».

«Это продлится несколько месяцев», — заключил эксперт.

Оба политолога отметили, что Армения потеряла часть своей территории. Однако пока не понятно, какой запас прочности есть у Азербайджана. Макаркин отметил, что Ереван, возможно, и согласился бы на перемирие, но Баку этого не хочет.

Стороны несколько раз говорили о прекращении огня, но каждый раз режим нарушали. На днях Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в срыве договоренностей.