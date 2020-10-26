Карабах обвинил Азербайджан в применении авиации в Мартуни

«Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня также в мирных населенных пунктах. Несколько минут назад противник применил военную авиацию в городе Мартуни, грубо нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое в гуманитарных целях», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия, пишет RT. В Азербайджане заявили об обстреле города Тертер армянской стороной, а в Армении — об атаке противника на северо-восточном направлении линии соприкосновения.

Накануне стороны при участии заместителя госсекретаря США Стивена Бигана договорились о прекращении военных действий в Карабахе с 07:00 по московскому времени 26 октября.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории НКР обострился 27 сентября. С обеих сторон есть погибшие мирные жители. Урегулирование конфликта пока под большим вопросом, так как Баку и Ереван занимают принципиально разные позиции в отношении Карабаха.