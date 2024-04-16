Мир 16 апреля 2024, 00:12 Пентагон признал успехи России на поле боя в зоне СВО Пентагон: Россия добилась успехов на поле боя, на Украине тяжелая ситуация РИА «Новости»

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Российские войска добились определенных успехов на поле боя. Такое признание сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, который транслировали в соцсети Х.

«Сейчас на Украине тяжелая ситуация. Российские войска добились определенных успехов на линии фронта», — заявил представитель американского оборонного ведомства.

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Украина нуждается в военной поддержке, в том числе, в системах противовоздушной обороны, подчеркнул Райдер и добавил, что США пока не могут оказать помощь из-за конгресса. Пресс-секретарь заявил, что ему нечего объявить относительно помощи Украине. Райдер отказался уточнить, насколько Киеву хватит ранее отправленных систем ПВО.

Украина попросила западных партнеров предоставить ей системы ПВО на условиях аренды. Глава МИД Дмитрий Кулеба навал тему противовоздушной обороны Украины самой проблемной.

Украину используют как полигон для обкатки оружия. «Известия» разбирались, какие страны отправляли в зону боевых действий не принятую на вооружение военную технику.