Российские новостные программы запретили в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду 19 июня подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Документ будет опубликован и вступит в силу 24 июня, рассказала глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире интернет-канала Rlive.

На территории Молдавии запретят ретрансляцию как новостных и аналитических российских программ, так и военных фильмов. Ситуация на Украине вынуждает принимать серьезные меры, подчеркнула Вицу.

«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компанию могут лишить лицензии на семь лет», — сообщила она.

Такое строгое наказание грозит при повторном нарушении. Первое же нарушение может обернуться штрафом на сумму до 5255 долларов.

Дезинформация определяется в законе как намеренное распространение сведений, вредящих информационной безопасности. В частности, это информация, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию».

Ранее, 7 июня, молдавский телеканал оштрафовали за упоминание 9 Мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне. Совет по телевидению и радио пояснил, что штраф назначили за «несоблюдение закона о „запретной символике“ и „предвзятое мнение телеведущих“».