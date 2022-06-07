Молдавский телеканал получил штраф за фразу «Великая Отечественная»

В Молдавии ретранслятора российского канала НТВ оштрафовали за упоминание в программе 9 мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ему вменили несоблюдение закона о «запретной символике».

Вердикт вынес Совет по телевидению и радио (СТР) страны. Претензии к телеканалу «НТВ Молдова» предъявили члены СТР и активисты неправительственной организации Watchdog, сообщило РИА «Новости». Им не понравилось, что праздничную дату упомянули не в контексте Второй мировой войны.

«Причиной санкции стало несоблюдение закона о „запретной символике“ и „предвзятое мнение телеведущих“», — отметили в Совете.

В СТР подчеркнули, что в показанном сюжете 9 мая назвали победой в Великой Отечественной войне. Якобы СССР «приписывал» это событие Второй мировой.

«Акцент был сделан только на взглядах тех, кто поддерживает эту идеологию, без представления других исторических данных в отношении Второй мировой войны», — заявили в Совете.

Телеканалу выписали штраф в размере 18 тысяч леев, что практически равняется тысяче долларов. Руководство «НТВ Молдова» в ответ СТР подчеркнуло, что закон журналисты не нарушали: 9 мая в Молдавии является государственным праздником с официальным названием «День Победы и поминовение героев, павших за независимость Родины».

«В связи с этим неясно, какое еще мнение должно быть представлено для сбалансированного освещения событий», — обратили внимание в «НТВ Молдова».