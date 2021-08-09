На Украине, в городе Бердянске, хулиганы разрисовали краской машины с российскими номерами. Информация об этом появилась на сайте «PrоБердянск».

Злоумышленники разрисовали два автомобиля в ночь с 6 на 7 августа. Они были припаркованы возле отеля. Вандалы закрасили красной краской номерные знаки, а также оставили надписи на стеклах и других местах машины.

По данным издания, злоумышленники, скорее всего, хотели показать, что Бердянск не место для отдыха для россиян. Позже стало известно, что хулиганы являются жителями Украины. Местные сотрудники полиции начали разбираться в случившемся.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее заявил, что раздел Украины может состояться в ближайшее время. Куски страны, по его мнению, достанутся России, Польше, Венгрии и Румынии. Он отметил, что радикалы снова сбиваются в группы, чтобы раскачать ситуацию и устроить провокации в Киеве осенью этого года. До этого Мураев говорил, что Украина сейчас находится под полным контролем Соединенных Штатов Америки.