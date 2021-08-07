Украинцев предупредили о планах по разделу страны

Раздел Украины может состояться в ближайшее время. Куски страны достанутся России, Польше, Венгрии и Румынии. Радикалы снова сбиваются в группы, чтобы раскачать ситуацию и устроить провокации в Киеве этой осенью. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем. <…> В случае глобального противостояния нас „спасут“ все. Поляки „спасут“ Галичину, венгры „спасут“ Закарпатье, румыны „спасут“ Бессарабию и Буковину», — поделился бывший парламентарий.

Он допустил, что часть юго-востока якобы может стать российской, а итоге от Украины «останется небольшой кусочек».

Ранее Мураев рассказал, что Украина сейчас находится под полным контролем Соединенных Штатов. Американские агенты есть во всех сферах влияния, они формируют украинские институты власти, описал ситуацию бывший депутат Рады. Он отметил, что власти Украины также находятся в полной зависимости от МВФ.