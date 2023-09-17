Мир 17 сентября 2023, 18:46 Российские линии обороны назвали смертельной ловушкой для ВСУ Spiegel: саперы ВСУ признали бессилие против российских мин на линии обороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Усиленная заложенными минами линия обороны ВС России стала непреодолимым препятствием для украинских военных. Опрошенные журналистами немецкого журнала Der Spiegel саперы ВСУ заявили, что вынуждены каждый день заходить в смертельную ловушку.

Они пояснили, что за короткий срок им надо найти и обезвредить заложенную мину и при этом не погибнуть под воздушным налетом. Один из бойцов признался, что с ужасом ждет наступления зимы, потому что искать заложенные мины под слоем снега станет еще опасней.

Реклама

Командование украинских сил заявило, что устало от постоянных советов западных инструкторов, которые предложили им объезжать заминированные участки. Собеседник журналистов подчеркнул, что представители НАТО даже не понимают всю абсурдность своего заявления.

«Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины», — пояснил он.

Мужчина добавил, что контрнаступление обернулось потерей большого количества техники и личного состава, потому что ситуацию изначально оценили неверно. Линии обороны России оказались надежно защищены.

«Они виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать», — заявил представитель ВСУ о российских военных.

Контрнаступление ВСУ окончательно завершится до конца сентября из-за сезона дождей. Такой прогноз сделал американский офицер в отставке Дэниел Дэвис. Он пояснил, что осадки размоют дороги, а значит, техника увязнет в грязи. Кроме того, ВСУ нужно набрать новые силы после понесенных потерь.