Мир 19 апреля 2023, 13:29 Российские космонавты закончили работу в открытом космосе и вернулись на МКС Космонавты Прокопьев и Петелин завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт МКС Госкорпорация «Роскосмос» / роскосмос

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Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после завершения работ в открытом космосе. Прямую трансляцию вел «Роскосмос».

За бортом станции российские космонавты провели семь часов 55 минут. Они перенесли радиатор с модуля «Рассвет» на лабораторный модуль «Наука» и провели стыковку. Для Сергея Прокопьева выход в открытый космос стал четвертым, а для Дмитрия Петелина — вторым.

Зрителям YouTube-канала «Роскосмос ТВ» понравилось наблюдать за космонавтами. Под роликом они оставили свои комментарии.

«Самый интересный выход за последние годы!» — писали россияне.

Изначально работы по переносу радиатора собирались провести в ноябре 2022 года, но их пришлось перенести.

Ранее «360» писал о возвращении с МКС на Землю россиянки Анны Кикиной на корабле Crew Dragon. Аппарат приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды.