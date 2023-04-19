19 апреля 2023, 13:29
Российские космонавты закончили работу в открытом космосе и вернулись на МКС
Космонавты Прокопьев и Петелин завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт МКС
Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после завершения работ в открытом космосе. Прямую трансляцию вел «Роскосмос».
За бортом станции российские космонавты провели семь часов 55 минут. Они перенесли радиатор с модуля «Рассвет» на лабораторный модуль «Наука» и провели стыковку. Для Сергея Прокопьева выход в открытый космос стал четвертым, а для Дмитрия Петелина — вторым.
Зрителям YouTube-канала «Роскосмос ТВ» понравилось наблюдать за космонавтами. Под роликом они оставили свои комментарии.
«Самый интересный выход за последние годы!» — писали россияне.
Изначально работы по переносу радиатора собирались провести в ноябре 2022 года, но их пришлось перенести.
Ранее «360» писал о возвращении с МКС на Землю россиянки Анны Кикиной на корабле Crew Dragon. Аппарат приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды.
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