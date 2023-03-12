Общество 12 марта 2023, 05:51 Россиянка Анна Кикина вернулась на Землю с МКС НАСА: корабль Crew Dragon вернулся с МКС и приводнился в Атлантическом океане Роскосмос

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Корабль Crew Dragon вернулся с Международной космической станции, в капсуле на Землю прибыли четыре члена экипажа, в том числе россиянка Анна Кикина. Трансляцию вело НАСА.

Аппарат приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Помимо Кикиной на Землю вернулись американские астронавты Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.

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На МКС после возвращения на Землю экипажа Crew-5 остались россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, астронавт НАСА Фрэнк Рубио, они прибыли на станцию на российском корабле «Союз МС-22». Также на МКС пребывает экипаж Crew-6, прилетевший на орбиту на Crew Dragon. В составе Crew-6 космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

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Члены экипажа аварийного корабля «Союз МС-22» вернутся на Землю в сентябре, сообщил Роскосмос. Изначально возвращение космонавтов планировалось на 23 марта 2023 года.