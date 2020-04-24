Через неделю вступает в силу сделка по сокращению добычи сырья ОПЕК+, но российские нефтяники пока так и не решили, как можно выполнить ее условия, не потеряв навсегда месторождения нефти. Москва обязана сократить пятую часть добычи из-за перенасыщения рынка.

Четыре источника в российской нефтяной промышленности сообщили Reuters, что сейчас рассматриваются все варианты, от заморозки скважин, до полного отказа от них и даже сжигания нефти.

Наименее рентабельные разработки будут приостановлены, на некоторых месторождения будет выгоднее «добывать и сжигать» нефть. Сделка ОПЕК+ вступает в силу 1 мая и Минэнерго уже дало указание нефтяным компаниям снизить добычу сырья на 8,5 миллионов баррелей.

Поэтому в ближайшее время будут закрыты те скважины, которые разрабатываются давно, и где добыча нефти все равно падает. Будут закрыты некоторые производственные подразделения, но с «максимально ограниченным влиянием на экономические показатели».

Источники агентства уточнили, что месторождения будут не только замораживаться, но и закрываться для ремонта. В дальнейшем он позволит производителям повысить производительность, которую они намерены восстановить после отказа от сокращения добычи. Спрос на нефть сейчас низкий, но это не повод для блокировки производств, «иногда нефть лучше выкачивать и сжигать». Одни из собеседников издания напомнил, что после сокращения вдвое добычи сырья в СССР, потребовалось десятилетие, чтобы восстановить ее вновь.

Разработка новых скважин также будет заморожена нефтепромышленниками.

Экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко объяснил снижение стоимости нефтяных фьючерсов тем, что нефть негде хранить, и отсутствием спроса на рынке. Возможно, речь идет вообще об окончании энергетической эпохи, которая длилась 130 лет.