Снижение цен на нефть вызвано тем, что инвесторы не готовы рисковать на фоне понижения спроса, и современное поколение может стать свидетелем конца энергетической эпохи. Об этом «360» сказал экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

Сейчас инвесторы не вкладываются в нефтяные фьючерсы по двум причинам. Во-первых, нефть негде хранить.

«Нефть добывается из скважин под давлением, поэтому при извлечении нефти из скважины нельзя просто взять и перекрыть кран, чтобы добыча остановилась. Чтобы процесс не прерывался, ее нужно где-то хранить. Сейчас производители готовы даже доплачивать за хранение этой нефти. Но доплачивать производители не смогут очень долго. Соответственно возникает риск того, что компании стоят на пороге банкротства», — сказал Зайченко.

Второй риск связан с переработкой нефти. Из-за снижения экономической активности и производства никому не нужно топливо и сырье для промышленности. Зайченко отметил, что сейчас во всем мире никто ничего не покупает, а значит нефтеперерабатывающие заводы могут вскоре совсем остановиться.

Эти два фактора приводят к тому, что среди инвесторов на рынках царит паника, которая подталкивает игроков избавляться от любых нефтяных контрактов.

К сожалению, возможно, мы наблюдаем завершение энергетической эпохи, которая длилась 130 лет, монополии нефтегазового сектора в мире и ее какой-то следующий этап, изменение и преобразование Вячеслав Зайченко.

Обвал нефтяных цен начался в понедельник. Майские фьючерсы WTI побили исторический антирекорд, сначала снизившись до нуля, а потом и вовсе уйдя в отрицательные значения. Инвесторы готовы платить «покупателям», чтобы реальную нефть не привезли на переполненные хранилища.

Сейчас падают цены не только на WTI, но и на Brent. Утром стоимость барреля опускалась ниже 16 долларов. Сейчас, по данным на 10:36, она торгуется на уровне 17,33 доллара за баррель.