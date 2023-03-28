Мир 28 марта 2023, 03:59 Российские истребители Су-35 вызвали панику на Украине ABC News: доминирование российских истребителей в небе признали на Украине РИА «Новости»

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Новое поколение истребителей дает российским военным все больше преимуществ в небе в зоне конфликта над Украиной. Об этом сообщил телеканал ABC.

Как заявил журналистам высокопоставленный украинский чиновник, доминирование сил России усиливается после того, как она заменила старые модели на более современные Су-35.

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Такая рокировка привела к настоящей панике на Украине, ведь теперь Россия устанавливает господство в воздухе. По словам собеседника телеканала, у ВСУ нет возможности противостоять такой технике.

«Су-35 оснащен очень эффективным радаром и ракетами дальнего действия, и Россия использует эти самолеты для атаки на украинские самолеты в воздухе», — отметил он.

Двое других украинских чиновника также назвали доминирование России в небе над зоной боевых действий главной проблемой. При этом один из них указал, что у российских военных в 12 раз больше самолетов, чем у украинских.

Ранее Иран подписал соглашение о закупке российских истребителей Су-35. По данным государственного агентства IRNA, договор заключили после истечения срока действия оружейного эмбарго ООН, которое запрещало Ирану покупать вооружение.