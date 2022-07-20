Путин призвал США снять все ограничения на экспорт российского зерна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США должны снять действующие ограничения на экспорт российского зерна. Американская сторона обязана поступить таким образом, если действительно выступает за улучшение ситуации на продовольственном рынке.

Российский лидер отметил, что Турция и лично ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган многое сделали для достижения договоренности по вывозу украинского зерна.

«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано. А именно: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты», — подчеркнул Путин.

Против этого, добавил президент РФ, никто не возражал — в том числе и американские партнеры.

«Посмотрим, что получится из этого», — сказал он.

Путин напомнил об уже снятых США ограничениях на российские удобрения и выразил надежду, что ситуация с зерном будет развиваться по схожему сценарию.

«Надеюсь, если они искренне хотят улучшить ситуацию, то же самое произойдет с поставками на экспорт российского зерна», — заметил глава государства.

Экспортный потенциал России он оценил в 30 миллионов тонн зерновых. По результатам 2022 года показатель достигнет 50 миллионов тонн.