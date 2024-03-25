25 марта 2024, 04:41
Российские дроны «цепочкой уничтожения» ликвидировали лучшую технику ВСУ
Forbes: ВС РФ уничтожают лучшее вооружение ВСУ глубоко за линией фронта
Российские беспилотники в зоне СВО действуют тактикой «цепочки уничтожения» и оперативно ликвидируют лучшее вооружение ВСУ. Об этом в материале для издания Forbes написал военный обозреватель Дэвид Экс.
«Украинским командирам должно быть очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии фронта», — заявил журналист.
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Обозреватель отметил, что российские военные применяют на Украине тактику «цепочки уничтожения»: дроны обнаруживают цели глубоко за линией фронта, передают координаты и по целям работает артиллерия или авиация.
Экс добавил, что за последнее время российские войска таким образом уничтожили лучшие образцы вооружения украинской армии:системы ПВО Patriot и ракетные комплексы HIMARS.
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