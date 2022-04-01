Россия представит в ООН новые документы о биолабораториях США на Украине

Собранные Министерством обороны России новые данные о работе американских биолабораторий на Украине распространят в ООН в пятницу, 1 апреля. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он пояснил, что документальные свидетельства о проводившейся работе в военно-биологической сфере ранее отправили в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН.

«Письма были распространены 11, 18 и 29 марта. Сегодня мы направим новое письмо», — заявил Полянский. Он добавил, что США пока не дали никаких объяснений по представленным ранее документам.

Накануне Минобороны России представило новые данные о работе биологических лабораторий на Украине. Из них следует, что там разрабатывали компоненты для биологического оружия.

Одним из руководителей проекта был сотрудник американского Агентства боевой поддержки Минобороны США по противодействию оружию массового уничтожения Роберт Поуп.

Участие в разработке принимали компании-подрядчики, тесно связанные с сыном президента США Хантером Байденом. Подтвердилась и причастность к проекту бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.