Российские десантники прибыли на учения в Белоруссию

Десантники из Пскова прибыли на белорусский полигон для отработки навыков в учениях «Славянское братство». Всего в подготовке будут участвовать порядка 1,5 тысячи военнослужащих.

«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении „Славянское братство — 2020“», — сообщило Минобороны республики.

В оборонном ведомстве добавили, что вместе с российскими бойцами отрабатывать навыки будут военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего на учения отправили 1500 бойцов и более 150 единиц техники.

«Учение проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец», — отметили в Минобороны.

Второй этап учений будет проходить с 21 до 23 сентября. После завершения «Славянского братства» псковские десантники вернутся в Россию.