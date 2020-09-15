Российские десантники прибыли на учения в Белоруссию
«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении „Славянское братство — 2020“», — сообщило Минобороны республики.
В оборонном ведомстве добавили, что вместе с российскими бойцами отрабатывать навыки будут военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего на учения отправили 1500 бойцов и более 150 единиц техники.
«Учение проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец», — отметили в Минобороны.
Второй этап учений будет проходить с 21 до 23 сентября. После завершения «Славянского братства» псковские десантники вернутся в Россию.