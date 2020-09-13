Белоруссия и Россия проведут вместе военные учения

Российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Решение о проведении было принято еще осенью прошлого года.

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение „Славянское братство“, которое ежегодно проводится с 2015 года», — приводит ТАСС строки сообщения от Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в учениях также примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Десантники из двух стран должны будут отработать слаженность при выполнении поставленных задач.

Также в этих учениях участие должна была принять Сербия. Но она отказалась из-за давления Евросоюза, сообщает «Царьград».

После учений «Славянское братство — 2020» Белоруссия примет участие в командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут на территории России, передает РИА ФАН.